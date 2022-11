Vítima foi levada para o Hospital Central da Polícia Militar - Reprodução/ Google Maps

Publicado 04/11/2022 22:47 | Atualizado 04/11/2022 22:53

Rio - Um policial militar foi baleado na cabeça, na noite desta sexta-feira (4), após reagir a uma tentativa de assalto e matar o suspeito no bairro do Rio Comprido, Zona Norte do Rio. O nome do agente e a patente não foram divulgados.

Ferido, o policial foi levado por colegas de farda para o Hospital Central da PM, no Estácio de Sá, a uma distância curta de onde aconteceu o crime.

Procurada, a Polícia Militar não respondeu aos questionamentos até o fechamento desta matéria.