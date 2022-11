Formalização do auto de prisão em flagrante dos envolvidos foi realizada por policiais lotados na Delegacia de Polícia Federal em Niterói ( - Divulgação

04/11/2022

Rio – Agentes da Polícia Federal, em conjunto com a Polícia Militar, prenderam em flagrante, nesta quinta-feira (3), três homens pelo crime de estelionato qualificado consumado e uso de documentos falsos da Caixa Econômica Federal. De acordo com a PF, o trio realizou saques de benefícios sociais com documentos falsos, em agências em Niterói. A identidade dos presos não foi divulgada.

Segundo os policiais, os homens foram presos após a agência da Caixa ter acionado a PM, quando tentavam efetuar novos saques ilegais. A formalização do auto de prisão em flagrante dos envolvidos foi realizada por policiais lotados na Delegacia de Polícia Federal em Niterói (DPF).

Diante da existência de fartos elementos que comprovam atividade em associação criminosa, a DPF iniciou uma investigação para individualizar outros delitos e identificar mais envolvidos no esquema. A investigação contará com o apoio do Grupo de Repressão a Crimes Contra a Caixa Econômica Federal (GCEF/PF/RJ), unidade criada recentemente pela Superintendência da PF no Rio de Janeiro visando investigar e combater organizações criminosas que praticam fraudes contra a CAIXA.

Os presos foram indiciados pelos crimes previstos nos artigos 171, § 3º e 304 c/c 29, todos do Código Penal. Caso o trio seja condenado, a pena pode chegar a 10 anos de prisão.