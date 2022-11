José Carlos Lima foi atacado na Rua Domingos Costa, no bairro de Amendoeira - Reprodução / Redes sociais

José Carlos Lima foi atacado na Rua Domingos Costa, no bairro de AmendoeiraReprodução / Redes sociais

Publicado 04/11/2022 19:27 | Atualizado 04/11/2022 21:07

Rio - Um militar reformado da Marinha do Brasil, identificado como José Carlos Lima, de 65 anos, foi morto a tiros, na manhã desta sexta-feira (4), na Rua Domingos Costa, no bairro da Amendoeira, em São Gonçalo. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar informou que agentes do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados para a ocorrência e encontraram a vítima dentro de um carro. De acordo com relatos de testemunhas, criminosos armados atacaram a vítima ainda dentro do veículo e fugiram do local.

A ocorrência foi registrada na 75ª DP (Rio do Ouro) e será encaminhada para a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). Os agentes buscam identificar a motivação e a autoria do crime.

Em nota, a Marinha informou que tomou conhecimento sobre a ocorrência. "Por oportuno, a MB lamenta o ocorrido e se solidariza com os familiares do militar", ressaltou.