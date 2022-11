Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) divulgou o boletim InfoGripe nesta sexta-feira (4) - Reprodução: Erasmo Salomão/ Agência Brasil

Rio - A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) divulgou, nesta sexta-feira (4), os dados do Boletim InfoGripe que mostram que os casos semanais associados ao Vírus Sincicial Respiratório (VSR) aumentaram em crianças de 0 a 4 anos. A pesquisa monitora os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), quando as síndromes gripais evoluem e causam internações. No Rio de Janeiro, porém, o estudo não observou sinal de aumento e a situação é de estabilidade.

De acordo com o pesquisador da Fiocruz Marcelo Gomes, os estudos sobre a SRAG apontam para um conjunto significativo de estados brasileiros apresentando um aumento dos casos, porém, restrito às crianças, com outras doenças respiratórias, sem ser a covid-19. São Paulo, de modo geral, segundo Marcelo, continua apresentando casos associados ao vírus Influenza, porém sem aumento. "Embora as crianças pequenas continuem com tendências de crescimento porque se somou ao Vírus Sincicial Respiratório (VSR)", explica.

No boletim, dos casos com resultados positivos para vírus respiratórios, 19,9% foram Influenza A, 0,6%, Influenza B; 26,4%, VSR; e 26,0%, SARS-CoV-2.

Marcelo informa que nos dados de Síndrome Respiratória Aguda Grave notificados do sistema nacional, tanto no estado quanto na capital do Rio de Janeiro, a situação é estável. "A gente continua em uma situação que é fundamentalmente só de oscilações. Ou seja, pequenas variações para cima e para baixo, mas mantendo relativamente um cenário de estabilidade nas diferentes faixas etárias", conta.

O pesquisador alerta que o fim de ano pode ser marcado eventualmente com a volta da covid-19. "Esse é um cenário com qual a gente trabalha", afirma. Marcelo ressalta a importância de estar com as vacinações em dia e relata que caso o cenário do coronavírus retorne, será necessário voltar com o uso das máscaras especialmente no transporte público para que a doença não se propague.