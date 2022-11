Prisão foi realizada por policiais civis da 38ª DP (Brás de Pina) - Redes Sociais

Rio - Policiais da 38ª DP (Brás de Pina) prenderam, nesta sexta-feira (4), um homem acusado de ser o autor do latrocínio que vitimou um idoso, no fim do mês passado. A identidade do suspeito não foi revelada.

Na ocasião, o criminoso detido e dois comparsas tentaram roubar o carro de Cilas Silva, de 70 anos, que, assustado, não freou quando os bandidos anunciaram o assalto e foi atingido na cabeça por um disparo. A vítima foi socorrida, em estado grave, ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, bairro da Zona Norte, onde foi a óbito.

De acordo com informações da assessoria de comunicação da corporação, após o registro da ocorrência, agentes da delegacia iniciaram uma busca por testemunhas que pudessem esclarecer os fatos do caso, bem como a análise de imagens de câmeras de segurança. A partir desta etapa, os policiais identificaram um dos envolvidos no crime.

Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão temporária. O criminoso também foi reconhecido como autor do roubo do veículo de outra vítima e, por conta disso, teve outro mandado de prisão expedido contra ele. Durante o depoimento, o homem confessou a participação em ambos os crimes.

Segundo os agentes da 38ª DP, os outros dois acusados da morte do idoso também foram identificados e as investigações para localizá-los continuam.