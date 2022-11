Procon Carioca registrou variação de até 365,41% em mesmo produto, vendido em diferentes lojas - Divulgação / Procon Carioca

Publicado 04/11/2022 22:21

Rio - O Procon RJ realizou, a pedido do Ministério Público, nesta quinta (3) e sexta-feira (4), uma série de fiscalizações na região da Costa Verde, para apuração de denúncias contra uma empresa de ônibus, e em Paraty, de venda irregular de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP).

De acordo com a Receita Federal, a ação resultou na autuação de uma empresa de ônibus e na interdição de dois ônibus em Paraty. Durante as fiscalizações, foi constatado que os veículos apresentaram problemas com o elevador de acessibilidade inoperante, que afeta diretamente a segurança do consumidor, além de outros problemas mecânicos.

Ainda em Paraty, os fiscais vistoriaram o terminal rodoviário, para apurar atrasos nas linhas de ônibus. Na ação, foi constatado falha na informação quanto aos horários e atrasos nos embarques em uma empresa, que também foi autuada.

Já em Angra dos Reis, a autarquia, com a Agência Nacional de Petróleo (ANP), apurou denúncias em busca de revendedores não autorizados de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) e cinco estabelecimentos foram fiscalizados. Foram encontrados botijões, porém sem irregularidades. A empresa autuada terá 15 dias para apresentar defesa e, após processo administrativo, poderá ser multada.