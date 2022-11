Fábio Alves morreu na madrugada deste sábado (5) após ser baleado na cabeça ao reagir a um assalto - Divulgação

Fábio Alves morreu na madrugada deste sábado (5) após ser baleado na cabeça ao reagir a um assalto Divulgação

Publicado 05/11/2022 18:10 | Atualizado 05/11/2022 18:25

Rio - O enterro do policial militar Fábio Alves de Almeida , de 35 anos, baleado após uma tentativa de assalto no Viaduto dos Marinheiros, na Zona Norte do Rio, será realizado neste domingo (6), às 13h30, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap. O agente morreu neste sábado (5) após ser ferido por criminosos e ficar internado em estado grave no Hospital Central da Polícia Militar, no bairro do Estácio, desde a noite desta sexta-feira (4).

Segundo a PM, equipes do 4° BPM (São Cristóvão) foram acionadas para uma ocorrência de tentativa de assalto a um policial militar que estava de folga. O agente reagiu à abordagem dos criminosos e houve troca de tiros. Um dos assaltantes, identificado como Wagner Silva Souza, foi baleado e morreu no local do confronto. O policial foi ferido com um tiro na cabeça e socorrido por colegas de farda.



Fábio era lotado na Coordenadoria do Programa Estadual de Integração na Segurança, o CProeis, e ingressou na corporação no ano de 2011. Ele deixa mulher e um filho de três anos.



"O policial ingressou na corporação em 26/12/2011 e desde então, desempenhou sua função com muita dedicação e profissionalismo, deixando um legado à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Aos familiares e amigos, externamos nossos votos de solidariedade e pedimos pelo conforto de todos", disse o Cproeis em nota.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso. A perícia foi feita no local e diligências seguem em busca de informações que ajudem a esclarecer o caso.