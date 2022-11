Maria da Glória Coutinho e Silva, de 79 anos, morreu após ser arremessada de ônibus na Vila Valqueire, Zona Oeste do Rio - Reprodução/Redes sociais

Publicado 05/11/2022 14:45

Rio - Uma idosa cadeirante, identificada como Maria da Glória Coutinho e Silva, de 79 anos, morreu depois de ser arremessada para fora de um ônibus em movimento na Vila Valqueire, Zona Oeste do Rio, na tarde da última quinta-feira (3). A vítima estava no ônibus da linha 783 (Marechal Hermes x Praça Seca), da Auto Viação Três Amigos. Segundo testemunhas, a aposentada caiu quando o veículo fez uma curva e a porta se abriu.

Dona Maria foi socorrida ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, Zona Norte do Rio, mas não resistiu e morreu. Ela chegou na unidade de saúde com múltiplas fraturas na cabeça e ferimentos no corpo.

Este é o segundo caso de passageiro morto ao ser arremessado de ônibus no Rio, em menos de uma semana. Na terça-feira (1º), Charles da Conceição, de aproximadamente 40 anos, morreu ao cair de um ônibus em movimento na Rua Pereira Franco , na Cidade Nova, região Central do Rio. Charles foi levado com vida para o Hospital Municipal Souza Aguiar, mas não resistiu aos ferimentos.

Prefeitura do Rio vai aplicar multas aos consórcios envolvidos em acidentes com vítimas fatais



A Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) informou neste sábado (5) que aplicará multas contratuais no valor de R$ 16 milhões, cada, aos consórcios Intersul e Transcarioca, envolvidos nos acidentes ocorridos nesta semana, que vitimaram duas pessoas, após caírem de ônibus em movimento.



A secretaria também suspenderá, a partir das datas dos acidentes, o pagamento do subsídio aos veículos envolvidos da linha Troncal 7 (Central -Cosme Velho) e da linha 783 (Marechal Hermes x Praça Seca), até que sejam vistoriados e liberados.



Vistoria de ônibus nas garagens



A SMTR iniciou na sexta-feira (4), uma operação especial de vistoria de ônibus em todas as garagens para verificação do estado de conservação em geral da frota. A ação começou pelos veículos das empresas Transurb, vinculada à linha Troncal 7, do Consórcio Intersul, e Auto Viação Três Amigos, responsável pela linha 783, do Consórcio Transcarioca. Os ônibus envolvidos nos acidentes foram lacrados e autuados.



Ainda segundo o órgão, a partir da próxima semana, as equipes de fiscalização prosseguirão com os trabalhos de vistoria nas garagens para averiguar as condições dos ônibus. Em caso de irregularidades, os consórcios responsáveis serão autuados e os veículos, dependendo do estado de conservação, podem ser lacrados até que recebam os reparos necessários.

Procurada, a Polícia Civil ainda não informou para qual delegacia o caso da morte da idosa Maria da Glória foi registrado. A reportagem também tentou contato com a Auto Viação Três Amigos, mas até o momento não obteve resposta. O espaço está aberto para manifestação.