Helicópteros, drones e cães de busca e resgate auxiliam nas buscasDivulgação/CBMRJ

Publicado 06/11/2022 09:35

Rio - O Corpo de Bombeiros retomou, às 7h deste domingo (6), as buscas por Diomar Ferreira de Lima, de 82 anos, na mata densa entre a Serra da Bocaina e a Serra do Mar, em Paraty. Este é o quarto dia seguido de procura realizada por equipes do quartel de Paraty (26º GBM), com apoio do Corpo de Bombeiros de São Paulo, uma vez que a área operacional fica na divisa entre os estados.



O idoso saiu de casa para uma atividade, mas não retornou. Segundo as primeiras informações, o idoso tem o costume de caçar na região. A vítima desapareceu na comunidade do Patrimônio na quarta-feira (2) e, desde então, socorristas atuam na ocorrência, com apoio de helicópteros, drones e cães de busca e resgate e cerca de 30 militares. Neste domingo (6), botes do 26º GBM também auxiliam nas buscas.O idoso saiu de casa para uma atividade, mas não retornou. Segundo as primeiras informações, o idoso tem o costume de caçar na região.