Uma nuvem de fumaça atingiu as duas pistas - Divulgação

Publicado 05/11/2022 23:00 | Atualizado 05/11/2022 23:02

Rio- Um carro pegou fogo na pista sentido Fundão da Linha Amarela na noite deste sábado (5) e uma faixa da via precisou ser interditada. O caso aconteceu no Viaduto de Manguinhos, por pane elétrica, e não houve feridos.

De acordo com a Lamsa, que administra a via, logo em seguida, a pista interditada foi liberada. No momento do acidente, uma nuvem de fumaça se espalhou pelas duas vias e o trânsito ficou intenso no local, da saída 7, Bonsucesso, à saída 9B, Avenida Brasil.