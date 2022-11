A vítima saiu de casa para uma atividade, dois dias antes, e não retornou - Divulgação

Publicado 05/11/2022 21:33

Rio- O Corpo de Bombeiros busca, pelo terceiro dia seguido, Diomar F. de Lima, 82 anos, que desapareceu na comunidade do Patrimônio, em Paraty, uma região de mata densa entre a Serra da Bocaina e a Serra do Mar.



De acordo com a corporação, familiares acionaram a equipe de resgate na última quarta-feira (2) relatando que a vítima saiu de casa para uma atividade, dois dias antes, e não retornou. Segundo as primeiras informações, o idoso tem o costume de caçar na região.

Bombeiros do quartel de Paraty (26º GBM) atuam na ocorrência, com apoio de helicópteros, drones e cães de busca e resgate e cerca de 30 militares. A ação acontece de forma integrada com o Corpo de Bombeiros de São Paulo, uma vez que a área operacional fica na divisa entre os estados.

Procurada, a Polícia Civil não deu mais detalhes sobre o desaparecimento.