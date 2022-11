Alex de Jesus da Silva, 43 anos, deu entrada desorientado na unidade na última segunda (31) depois de cair de uma escada dentro de casa - Arquivo Pessoal

Publicado 05/11/2022 20:34 | Atualizado 05/11/2022 20:36

Rio- A Secretaria Municipal de Saúde do Rio informou que a direção do Hospital Municipal Souza Aguiar (HMSA) abriu uma sindicância para apurar o caso de como o paciente Alex de Jesus da Silva , 43 anos, saiu do hospital na última terça-feira (1º). Ele foi encontrado morto no bairro da Gamboa, na região central do Rio, nesta sexta-feira (4).

De acordo com a unidade, o paciente deu entrada no HMSA às 15h47 da última segunda-feira (31) e foi avaliado pela equipe da neurocirurgia, realizou tomografia computadorizada de crânio, com diagnóstico de hematoma epidural e fratura occipital, sem necessidade cirúrgica e com tratamento conservador. Ainda segundo o hospital não há registro de alta ou saída do paciente.

O irmão de Alex, Anderson de Jesus, conta que esteve no hospital para verificar as imagens de segurança, mas que ainda não recebeu mais nenhum retorno da unidade.

De acordo com o irmão, o pintor caiu dentro de casa na madrugada de sábado (29) e uma equipe da Samu foi ao local para prestar socorro, no entanto ele teria recusado atendimento. Alex estava em casa, na comunidade do Terreirão, no Recreio, Zona Oeste, com a filha de 6 anos e uma babá.

Anderson conta ainda que levou o irmão ao hospital na segunda-feira (31) pois ele apresentava olho roxo, fraturas no maxilar e estava muito desorientado por causa da queda. E que após a avaliação médica, foi pedido que ele ficasse internado na unidade.

Após o desaparecimento, a família passou a realizar buscas à procura do pintor e nesta sexta (4) um primo foi ao Instituto Médico Legal (IML) no Centro checar se havia algum corpo sem identificação, quando foi informado que um cadáver havia chegado sem documentos e, em seguida, reconheceu Alex por foto.

O enterro será realizado neste domingo (5) em Espírito Santo, estado natal da família.