As sete casas não sofreram abalos estruturais, segundo a Defesa Civil - Divulgação/Subprefeitura da Zona Norte

Publicado 05/11/2022 19:28 | Atualizado 05/11/2022 19:46

Rio - Sete casas da comunidade da Fazendinha, no Complexo do Alemão, foram atingidas por uma enxurrada de água nesta sexta-feira (05). Logo após o ocorrido, os órgãos da Prefeitura foram acionados, sob a coordenação da Subprefeitura da Zona Norte para auxiliar as famílias e descobrir a causa do incidente.

"Houve um desabamento dentro da galeria de águas pluviais, a água ficou represada dentro dessa galeria e voltou com força total pra dentro de um conjunto de casas onde vivem sete famílias. As águas atingiram quase um metro e meio. Então iniciamos um trabalho em conjunto com a Fundação Rio Águas e com a Secretaria de Conservação para tirar essa água toda. E agora estamos com a Secretaria de Assistência Social para dar amparo a essas famílias", afirmou o Subprefeito da Zona Norte, Diego Vaz.



A Defesa Civil já apresentou um laudo que assegura que nenhuma das casas sofreu abalo estrutural. Também não houve vítimas.

Em nota, a concessionária Água do Rio informou que 'um deslizamento de terra obstruiu uma galeria de águas pluviais na comunidade da Fazendinha, no Complexo do Alemão, o que represou o fluxo da água da chuva no local, ocasionando uma enxurrada dentro dos imóveis'.



"Equipes da Águas do Rio estão no local apoiando o trabalho da Prefeitura, desobstruindo a galeria pluvial e utilizando bombas para drenagem das residências impactadas", finalizou a nota.

A Secretaria Municipal de Assistência Social informou que atendeu a todas as famílias afetadas pelo alagamento na Fazendinha. As famílias permanecem em suas casas, onde tiveram perdas de móveis e eletrodomésticos. Todas foram cadastradas e referenciadas para o Centro de Referência Social (CRAS) Ramos.