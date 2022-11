Bolsonaristas estiveram novamente no Centro do Rio para pedir intervenção federal das Forças Armadas, após derrota de Jair Bolsonaro (PL) - Pedro Ivo/Agência O DIA

Publicado 05/11/2022 16:18

Rio - Manifestantes bolsonaristas fizeram novamente, na manhã deste sábado (05), uma manifestação golpista pedindo intervenção federal das Forças Armadas, na Praça da República, em frente ao Comando Militar do Leste, no Centro do Rio. Gritando palavras de ordem, os apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) seguravam cartazes com as seguintes frases: 'Forças Armadas, salvem nossa pátria' e 'Nos ajudem, eleições fraudadas'. Ao meio dia, a multidão rezou a oração do Pai Nosso.

Aproximadamente 400 pessoas, a maioria idosas, usavam camisas do Brasil e roupas camufladas como do Exército, além de empunharem bandeiras e cartazes. Diversas barracas de camping foram montadas no gramado em frente à base militar, onde algumas pessoas descansavam e se abrigavam do sol. No local, também haviam grandes estruturas que guardavam farta quantidade de mantimentos e engradados de água, o suficiente para passarem vários dias acampados.



A manifestação também contou com um trio elétrico, onde diversas pessoas gritavam palavras de ordem e pediam pela intervenção dos militares. Policiais militares acompanharam o ato.

Na última quarta-feira, uma outra manifestação de bolsonaristas ocorreu na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio. Um policial civil foi filmado empunhando uma bandeira do Brasil dentro de uma viatura, na mesma ocasião. Devido a repercussão do caso, o agente foi chamado para prestar depoimento e pode ser demitido.

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, é possível ver uma viatura da 24ª DP (Piedade), transitando no meio dos manifestantes com a bandeira que é utilizada como símbolo dos apoiadores do atual presidente.

A Secretaria de Estado de Polícia Civil reforçou, na ocasião, o compromisso da instituição com a Constituição da República, a legislação vigente e o estado democrático de direito.