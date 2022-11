Homem é conduzido à 15ª DP (Gávea) ao ser flagrado praticando atos obscenos em ônibus fretado - Reprodução/Redes sociais

Publicado 05/11/2022 20:00

Rio- A Polícia Civil autuou em flagrante pelo crime de importunação sexual um homem, que não teve a identidade divulgada, suspeito de praticar atos obscenos dentro de um ônibus fretado na Gávea, Zona Sul do Rio, na última quinta-feira (3).O ônibus pertencia a Associação Bosque Marapendi (ABM) e levava moradores de um condomínio da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Os passageiros abordaram uma equipe do 23º BPM (Leblon), que realizava patrulhamento pela Autoestrada Engenheiro Fernando Mac Dowell, para denunciar o caso.