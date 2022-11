José Carlos de Lima era militar reformado da Marinha do Brasil - Reprodução/Redes sociais

Publicado 06/11/2022 08:14 | Atualizado 06/11/2022 08:17



Rio - O corpo do militar reformado da Marinha do Brasil, José Carlos Lima, de 65 anos, será enterrado neste domingo (6), às 14h, no Cemitério São Miguel, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. O velório tem início às 10h. A vítima foi morta a tiros por criminosos na manhã de sexta-feira (4), no bairro da Amendoeira , também em São Gonçalo.

José chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O homicídio está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), que ainda não informou qual é a principal linha de investigação. Os agentes buscam identificar a motivação e a autoria do crime. Câmeras de segurança serão analisadas e testemunhas ouvidas.

De acordo com relatos de testemunhas, criminosos armados atacaram a vítima ainda dentro do veículo e fugiram do local. Amigos e familiares lamentaram a morte do militar nas redes sociais: "Ainda não caiu a ficha. Simplesmente inconcebível isso"; "Oh tristeza meu Deus! Uma pessoa gente boa".

Em nota, a Marinha informou que tomou conhecimento sobre a ocorrência. "Por oportuno, a MB lamenta o ocorrido e se solidariza com os familiares do militar", ressaltou.