As duas estátuas estão localizadas no Campo de São Bento, em NiteróiDivulgação

Publicado 06/11/2022 07:00

Rio - A estátua de Paulo Gustavo, ator que morreu ano passado vítima da covid-19, completou um ano de grande atração entre os moradores e turistas da cidade de Niterói, Região Metropolitana do Rio. O monumento virou parada obrigatória de quem passeia pelo Campo de São Bento. Alguns tiram fotos ou brincam com a imagem, abraçando e tocando, outros até mesmo vão para agradecer, de alguma forma, tudo o que o ator representou durante a sua vida.

É o caso de Luiz Henrique Teles da Mata, 20 anos, estudante de relações internacionais da Universidade Federal Fluminense (UFF), que veio morar em Niterói depois de se apaixonar pelos filmes do Paulo Gustavo. "Eu tinha um amigo no colégio que fazia performance e eu adorava, até que um dia ele fez de 'Minha Mãe é Uma Peça' e aí eu me encantei", disse. "Eu comecei a ver os filmes e fui apresentado a Niterói. Como estava na época de vestibular, não sabia muito bem ainda qual faculdade eu gostaria de fazer ou em que cidade eu queria morar. Eu sou de São Paulo mas uma coisa estava certo: não queria estudar lá", completou. "Quando assisti ao filme da Dona Hermínia, eu falei para os meus pais que ia vir para o Rio fazer faculdade. Passei no vestibular em 2020 e vim para a UFF, mas por causa da pandemia, estudei de forma remota", acrescentou.

Agora, nesse período pós-pandemia, as aulas voltaram e Luiz se mudou para Niterói. Há três meses ele mora na terra de Paulo Gustavo, mas só este mês de novembro ele conseguiu ir pessoalmente na estátua do ator. "Eu fui sozinho para agradecer e sentir toda a emoção que eu sinto quando vejo os filmes dele, que é aquela sensação de conforto, de carinho, de estar sendo abraçado, de saber que sou acolhido, de saber que existem pessoas boas no mundo, que ainda há esperança no planeta", concluiu. "O Paulo Gustavo foi e é muito importante para mim. Lá em casa todos gostam. Talvez, se não fosse por ele, eu não estaria nem em Niterói hoje. Ele acabou sendo responsável por uma parte muito importante da minha vida", finalizou.

Inaugurada em novembro do ano passado, as duas estátuas têm 1,82 cm de altura. Uma reproduz a imagem do ator e a outra mostra a personagem mais conhecida de Paulo Gustavo: a dona Hermínia, do filme Minha Mãe é Uma Peça. A estátua é sensorizada, fazendo com que os portadores de deficiência visual possam, ao acessarem o QR Code, ouvir as informações sobre o monumento pela audiodescrição enquanto tocam.

Para Vinícius Barata, 31, morador de Niterói, Paulo Gustavo passava leveza no seu jeito de viver. "Ele me passava uma ideia de que as coisas não precisam ser sem graça, a gente não precisa viver a vida em uma seriedade total. O programa dele me fez conhecê-lo ainda mais", comentou. "Ele sabia fazer humor sem ser agressivo. Eu dou altas gargalhadas com o papel que ele fez da Dona Hermínia. Eu enxergo minha mãe no personagem dele", finalizou.

Luize Regina, 31, conheceu o ator através dos seus filmes na televisão. "Ele representa para mim até hoje o humor autêntico, algo que era tão dele que transmitia essa naturalidade e nos fazia identificar em vários momentos dos seus personagens", disse. "O personagem da dona Hermínia é muito a mãe do brasileiro. Eu acompanho até hoje os episódios do programa dele. Já tinha ido na estátua outras vezes, mas o primeiro registro fiz mês passado", declarou ela.



Diante das obras, os visitantes que passam pelo local têm diferentes reações. Alguns só tiram foto, outros abraçam e até beijam a imagem, uma forma amorosa de mostrar a importância do humorista que tanto fez o Brasil rir. Os familiares do ator recebem com carinho o entusiasmo da população e acreditam que a estátua é uma forma de eternizá-lo.



“O Paulo marcou a história da arte, do cinema e da cultura nacional. Ele é realmente um ícone do nosso país e é lindo ver o legado deixado por ele", disse o viúvo de Paulo Gustavo, Thales Brates. "Niterói teve um lugar especial no coração dele e ver a estátua lá, em sua homenagem, é muito emocionante. Simboliza a forma como ele marcou o coração e conquistou o carinho de tantas pessoas", completou.



Elizabeth Patuelli, moradora do Rio, é fã do humorista e não deixou de conferir a estátua do ator em Niterói. "Eu amei o monumento. Fiquei emocionada, achei a homenagem muito bacana já que ele era um morador da cidade muito querido", disse ela, que sempre vai a Niterói para visitar sua filha. "Eu amava o trabalho dele, assisti a todos os filmes e, quando chegava o final do ano, esperava ansiosamente o especial de fim de ano na televisão. Agora, é como se tivesse faltando algo", completou. "O humor dele era contagiante. Quando eu descobri que prestaram essa homenagem, eu fiz questão de ir logo lá, mesmo sem nunca ter conhecido ele pessoalmente", finalizou.



De acordo com a Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) de Niterói, durante esse um ano de existência, não houve registro de tentativa ou de depredação das estátuas. Para fazer a segurança das imagens, há uma câmera monitorando a área. Ainda segundo o órgão, milhares de pessoas vão até o local para tirar fotos e selfies. Aos fins de semana, o movimento é ainda mais intenso. Em relação a limpeza, o órgão informou que realiza a higiene e cuidados básicos rotineiramente. Até o momento, não foi preciso realizar manutenção nas estátuas.



Atualmente, o horário de funcionamento do Campo de São Bento é de 7h às 22h, todos os dias da semana.



Circuito Turístico Cultural Paulo Gustavo



As homenagens interativas não param por aí. A Prefeitura de Niterói instalou oito totens pela cidade e criou o Circuito Turístico Cultural Paulo Gustavo. A visita poderá começar por qualquer um dos oito: Ilha da Boa Viagem; Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC); Pedra de Itapuca e Pedra do Índio; Travessa Professor Coelho Gomes; Confeitaria Beira Mar; Campo de São Bento; Praia de Icaraí; Praça do Rádio Amador. São cerca de oito quilômetros de extensão. Os visitantes e moradores vão poder rever cenas e recordar um pouco da vida e carreira do humorista.



De acordo com o prefeito da cidade, Axel Grael, o circuito foi criado para homenagear o artista brasileiro que é amado por todo o país. "Ele reunia talento, carisma, empatia e trouxe alegria para milhões de brasileiros. Demos destaque para oito locais da cidade onde ele frequentava e onde ele marcou com os filmes dele", destacou.



O presidente da Niterói Empresa de Lazer e Turismo, Paulo Novaes, destacou que Paulo Gustavo, ao fazer de Niterói cenário de vários filmes, projetou a cidade para o mundo tanto no aspecto cultural como turístico.



"Este Circuito, além de homenageá-lo, é um grande apelo que desperta interesse para a vinda de turistas para o município”, afirmou. "Tanto os niteroienses como os turistas que participarem, além de conhecerem a vida e os filmes do artista, terão contato com as belezas da cidade, que contribuem para potencializar a economia do município", completou.