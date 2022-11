O PM Douglas Silva não resistiu aos ferimentos - Rede Social

Publicado 06/11/2022 11:49

Rio - O sepultamento do policial militar Douglas Rosa da Silva será realizado nesta segunda-feira (7), às 9h30, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, Zona Oeste do Rio. O agente foi morto por um colega de farda durante a saída de uma casa de show na Barra da Tijuca, na madrugada de sábado (5).

O soldado Michel Bonfim Dutra teria disparado acidentalmente contra Douglas ao retirar as armas de ambos que estavam guardadas no cofre da boate. O policial foi atingido no ombro direito e chegou a ser socorrido no Hospital Municipal Lourenço Jorge, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Polícia Civil, Michel foi preso em flagrante e o caso encaminhado para a Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM). A ocorrência foi registrada na 16ª DP (Barra da Tijuca) como homicídio culposo (quando não há intenção de matar). Michel foi solto após pagar fiança de cinco salários mínimos, e vai responder ao processo em liberdade.