Linhas 2 e 3 do VLT sofrem alterações por causa de manifestação a favor de Bolsonaro (PL) - Vanessa Ataliba/Agência O Dia

Publicado 06/11/2022 11:38

Rio - Os serviços do VLT sofreram alterações neste domingo (6) por causa de uma manifestação antidemocrática a favor do presidente Jair Bolsonaro (PL) na região da Central do Brasil, no Centro do Rio. Os protestantes contestam o resultado das urnas eletrônicas da eleição para presidência da República - na qual Luiz Inácio Lula da Silva (PL) venceu - e pedem intervenção militar.

De acordo com o VLT Carioca, por causa do ato, as Linhas 2 e 3 foram alteradas.

09h25 | #VLTInforma: Manifestação na região da Central do Brasil afeta a circulação das linhas 2 e 3 no momento.



L1: Praia Formosa x Santos Dumont (normal)

L2: Praia Formosa x Central e Saara x Praça XV

L3: Fora de operação — VLT Carioca (@VLTCarioca) November 6, 2022 O Centro de Operações Rio (COR) informou que a manifestação na Avenida Presidente Vargas interditou a pista lateral sentido Praça da Bandeira, na altura da Praça Duque de Caxias. O trânsito está intenso com pontos de lentidão na região. O Centro de Operações Rio (COR) informou que a manifestação na Avenida Presidente Vargas interditou a pista lateral sentido Praça da Bandeira, na altura da Praça Duque de Caxias. O trânsito está intenso com pontos de lentidão na região.