2,2 milhões de peças de roupas íntimas foram apreendidas em transportadora de Del CastilhoDivulgação

Publicado 07/11/2022 15:09

Rio – A Receita Federal apreendeu, nesta segunda-feira (7), 2.200.000 roupas íntimas piratas em uma transportadora no bairro de Del Castilho, na Zona Norte do Rio. A carga, que saiu de São Paulo com destino ao Rio de Janeiro, foi avaliada em R$ 22 milhões.

O trabalho de análise de risco foi realizado pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal



Apreensão de cosméticos



A Receita Federal realizou, também nesta segunda, a apreensão de 120 kg de cosméticos em uma transportadora na Rodovia Presidente Dutra, no bairro da Pavuna, Zona Norte do Rio.

A carga, avaliada em R$ 20 mil, saiu de São Paulo em direção ao Rio de Janeiro. O trabalho de análise de risco foi realizado pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal.



Apreensão de ecstasy



A Receita Federal apreendeu, em conjunto com a Polícia Civil, nesta segunda, 10 comprimidos de ecstasy em uma encomenda no Centro dos Correios do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão.

Na operação, um cão de faro indicou um pacote que dizia conter máquina de cartão de crédito e, durante inspeção, foram encontrados os comprimidos da droga dentro da embalagem. A encomenda postada nos Correios tinha origem e destino na cidade do Rio de Janeiro.

A Polícia Civil se encarregará das investigações a partir deste ponto. A ação de combate ao tráfico de drogas contou com equipes de cão de faro da Alfândega da Receita Federal e da Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal.