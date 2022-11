O PM Douglas Rosa da Silva foi socorrido no Hospital Lourenço Jorge, mas não resistiu aos ferimentos - Rede Social

O PM Douglas Rosa da Silva foi socorrido no Hospital Lourenço Jorge, mas não resistiu aos ferimentosRede Social

Publicado 07/11/2022 15:18 | Atualizado 07/11/2022 15:57

Rio - O policial militar Douglas Rosa da Silva foi enterrado na manhã desta segunda-feira (7) no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio. Na madrugada do último sábado, o agente foi morto por um colega de farda em uma casa de shows na Barra da Tijuca.

O PM Michel Bonfim Dutra teria atirado acidentalmente contra a vítima enquanto retirava a arma que estava guardada no cofre do local. Douglas foi atingido no ombro direito e chegou a ser socorrido no Hospital Municipal Lourenço Jorge, mas não resistiu aos ferimentos.

Em depoimento, um funcionário da boate relatou que presenciou a cena, mas que estava de costas para os dois. Ele ouviu o disparo e olhou para o agente, que já estava ensanguentado, tirando a camisa e caindo.

Uma outra testemunha, amigo pessoal da vítima, disse que viu o gerente da casa de shows gritando por ajuda e informando que Douglas tinha sido baleado. Com isso, pegou o seu veículo, onde colocaram o policial, e dirigiu em alta velocidade ao Hospital Lourenço Jorge.

A Polícia Civil que Michel foi preso em flagrante e o caso encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM). A ocorrência foi registrada na 16ª DP (Barra da Tijuca) como homicídio culposo. O soldado foi solto após pagar fiança no valor de cinco salários mínimos e responderá em liberdade.