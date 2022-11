Com o homem, a PM apreendeu uma pistola, carregador e munições - Divulgação

Com o homem, a PM apreendeu uma pistola, carregador e muniçõesDivulgação

Publicado 07/11/2022 15:18 | Atualizado 07/11/2022 15:26

Rio – Um suspeito de integrar o tráfico de drogas ficou ferido, na manhã desta segunda-feira (7), após um tiroteio com policiais do 18º BPM (Jacarepaguá), na comunidade Bateau Mouche, em Praça Seca, Zona Oeste. A região tem histórico de confronto entre traficantes e milicianos.



De acordo com a Polícia Militar, os agentes atuavam na região para coibir crimes relacionadas ao roubo de carga. Durante a ação, as equipes avistaram homens armados, dando início a uma troca de tiros. Após os disparos, os policiais localizaram um suspeito ferido. Ele foi socorrido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Taquara.



Com o homem, a PM apreendeu uma pistola, carregador e munições.



A ocorrência segue em andamento.

Na manhã do dia 28 de outubro, um bando armado com fuzis fez o motorista de um caminhão e seu ajudante reféns para roubar carga de refrigerantes. O veículo circulava pela Rua Cândido Benício, a principal via do bairro, quando os suspeitos anunciaram o assalto. Após a abordagem, o caminhão foi levado para a comunidade da Caixa D'Água.No local, os bandidos teriam desembarcado a carga de bebidas, roubado os pertences das duas vítimas – inclusive as marmitas do almoço – e liberado o caminhão. Durante o assalto, as vítimas foram mantidas sob ameaça pelos criminosos. Assim que desceram a comunidade, motorista e ajudante pediram ajuda a PMs, que escoltaram o caminhão até a 41ª DP (Tanque), onde o caso foi registrado.De acordo com a PM, após prestar socorro às vítimas os PMs do 18º BPM foram até a localidade apontada para tentar recuperar o material roubado. Houve confronto no local e um suspeito foi baleado. Ele chegou a ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Taquara, mas não resistiu aos ferimentos. Com ele, a equipe apreendeu um fuzil calibre 5.56 e drogas.Na ação, os PMs também conseguiram recuperar parte da carga que havia sido roubada pelo bando armado. O material já estava no interior da comunidade. O caso foi registrado na 41ª DP (Tanque).