1ª Semana do bebê da PavunaDivulgação

Publicado 07/11/2022 14:56 | Atualizado 07/11/2022 15:02

Rio - Nesta terça-feira, dia 8 de novembro, começa a 1ª Semana do Bebê da Pavuna com o tema 'Juntos cuidando e protegendo as crianças', numa realização do Unicef e a Prefeitura do Rio de Janeiro. Durante todo o dia, haverá diversas atividades gratuitas para gestantes, mães, pais e suas crianças no espaço da Arena Carioca Jovelina Pérola Negra, na Pavuna, Zona Norte da capital fluminense.

Numa ação conjunta das Secretarias Municipais de Saúde, Educação e Assistência Social, e parceria técnica com o Cedaps e outras organizações sociais, a Semana do Bebê chama atenção para o cuidado e a proteção integral das crianças em seus primeiros anos de vida.



A partir das 9h, um cortejo sairá do centro comercial da Pavuna, sensibilizando os moradores para a importância da vacinação de rotina das crianças. Com o slogan 'Vacina, Jovelina', jovens comunicadores, artistas e organizações sociais vão percorrer a vizinhança até a Arena Carioca.

A abertura oficial do evento será às 11h, com a presença de Daniel Soranz, secretário municipal de Saúde; Maria Domingas Pucú, secretária municipal de Assistência Social; Antoine Lousao, sub-secretário geral de Educação; Thais Ferreira, presidenta da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente da Câmara de Vereadores do Rio; e Luciana Phebo, coordenadora do Unicef no Rio de Janeiro.



Durante todo o dia, haverá atividades abertas para as famílias e crianças, como contação de histórias, rodas de capoeira, apresentações culturais, exposições educativas, brinquedoteca, com destaque para orientações sobre amamentação e uma sala de vacinação, onde haverá avaliação de caderneta de vacina e imunização em crianças, adolescentes e gestantes.



A programação continua nos dias 9 e 10 de novembro, com atividades para famílias, profissionais e gestores em unidades de saúde, educação infantil e assistência social da região. Em especial, serão realizadas uma roda de conversa sobre prevenção de violências na primeira infância e outra sobre atenção à criança com deficiência.