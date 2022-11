Família acionou os bombeiros na última quarta-feira (2), após Diomar Ferreira ter saído para atividade e não ter retornado - Divulgação

Publicado 07/11/2022 15:59 | Atualizado 07/11/2022 16:59

Rio – O Corpo de Bombeiros segue com as buscas por Diomar Ferreira de Lima, de 82 anos, que está desaparecido na mata densa entre a Serra da Bocaina e a Serra do Mar, em Paraty, na Região Sul do estado. De acordo com a corporação, os militares, que estão no quinto dia de procura, continuam com guarnição no local fazendo trilha, além de contar com o apoio de um helicóptero.