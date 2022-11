A Fiocruz Minas constatou que a vitamina B12 regula processos inflamatórios que, durante a infecção pelo vírus Sars-CoV-2, se encontram desregulados e levam ao agravamento da Covid-19 - Divulgação/Fiocruz

Publicado 07/11/2022 16:35 | Atualizado 07/11/2022 16:54

Rio – A Secretaria de Estado de Saúde (SES) enviou, na última sexta-feira (4), ofício aos 92 municípios do estado alertando para importância das unidades básicas e de pronto atendimento do estado ampliarem a oferta de teste rápido de antígeno para Covid-19. O alerta ocorre após uma análise realizada pela vigilância estadual, apontando um aumento na taxa de positividade dos testes de RT-PCR e antígeno para Covid-19 nos últimos 15 dias.

De acordo com a SES, a recomendação orienta que todos os pacientes com sintomas de síndrome gripal devem ser testados para a doença. Segundo o secretário de estado de Saúde, Alexandre Chieppe, a secretaria vem observando, em diversos países, um aumento na transmissão de coronavírus relacionado ainda à variante Ômicron, que é a prevalente também no estado do Rio de Janeiro.

“Neste momento, a transmissão ainda é baixa no estado, mas acompanhamos o cenário em outros estados, como São Paulo, e temos um plano de contingência, que será colocado em prática se necessário. A testagem em larga escala é extremamente importante para o monitoramento do cenário epidemiológico. Ela permite que as medidas necessárias de contenção sejam adotadas diante de um caso confirmado ou de um possível aumento de casos” afirmou o secretário.

O levantamento mostrou ainda que, embora a taxa de positividade para Covid-19 tenha aumentado, os vírus respiratórios com maior circulação foram o rinovírus, com 21% de prevalência, e o adenovírus, com 17%. O vírus SARS-CoV-2 aparece em 4% das amostras testadas. Já o sequenciamento genômico para a Covid-19 identificou que a Ômicron continua sendo a principal variante em circulação.

Quanto às solicitações de leito para tratamento da doença, também houve um discreto aumento. A média diária foi de 5 para 8, sendo os leitos de enfermaria os mais requisitados no período analisado. A secretaria reiterou a importância da manutenção da Campanha Nacional de Vacinação contra Covid-19, com a aplicação das doses de reforço.

Iniciada em janeiro de 2021, a campanha segue sendo realizada em todos os municípios do estado. Pessoas com 18 anos ou mais já podem tomar a segunda dose de reforço, conforme orientação dos Ministérios da Saúde. Os adolescentes de 12 a 17 anos devem receber a primeira dose de reforço contra a doença. E para as crianças de 3 a 11 anos, a recomendação é a aplicação de duas doses.

Além do ofício, a SES enviou aos municípios nota técnica Nº 23/2022 com as atualizações das recomendações e orientações do Ministério da Saúde sobre a Covid-19 no âmbito das vigilâncias epidemiológicas. Entre outras coisas, o texto recomenda a testagem de casos de síndrome gripal, distanciamento físico, etiqueta respiratória, higienização das mãos, uso de máscaras, limpeza e desinfeção de ambientes e isolamento de casos suspeitos e confirmados.