Linhas 2 e 3 do VLT sofrem alterações por causa de manifestação a favor de Bolsonaro (PL) - Vanessa Ataliba/Agência O Dia

Publicado 07/11/2022 16:42 | Atualizado 07/11/2022 16:56

Rio – Os serviços do VLT sofreram alterações nesta segunda-feira (7) por causa de uma manifestação antidemocrática a favor do presidente Jair Bolsonaro (PL) na Praça Duque de Caxias, em frente ao Comando Militar do Leste, no Centro do Rio. Os manifestantes contestam o resultado das urnas, que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e pedem intervenção militar.

De acordo com o VLT Carioca, por causa do ato, as Linhas 2 e 3 foram alteradas. Elas já haviam sofrido alteração no domingo (6) devido à presença de manifestantes na região.

12h15 | #VLTInforma: Operação parcial nas linhas 2 e 3 por conta de manifestação sobre a via na região da Central do Brasil:



L1: Praia Formosa x Santos Dumont (normal)

L2: Praia Formosa x Central e Saara x Praça XV

L3: Santa Rita x Santos Dumont — VLT Carioca (@VLTCarioca) November 7, 2022

O Centro de Operações Rio (COR) informou que os protestantes estão na calçada, sem obstruir as ruas e avenidas ao redor, e não causam impacto no trânsito. Segundo a PM, policiais do 5ºBPM (Praça da Harmonia) seguem atuando no perímetro devido à concentração de pessoas e, até o momento, não há ocorrências.