Rio de Janeiro

Antes de ser morto pelo tráfico da Vila Cruzeiro, jovem mandou mensagem para amigo: 'Preciso de ajuda, urgente'

Comissão de Direitos Humanos da OAB-RJ vai se reunir com a família de Marcos Nascimento, de 19 anos, na segunda-feira (7). Órgão acompanha as investigações do crime

Publicado 05/11/2022 13:02 | Atualizado há 2 horas