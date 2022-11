PF apreende 20 kg de maconha no Galeão - Divulgação

Publicado 05/11/2022 12:14

Rio - Policiais federais prenderam em flagrante, na manhã deste sábado, uma jovem de 18 anos com aproximadamente 20 kg de maconha no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão.

A suspeita, natural de Manaus, desembarcou de um voo vindo de sua cidade natal com destino ao Rio. Após fiscalização de rotina, a Polícia Federal na Delegacia Especializada do Aeroporto Internacional no Galeão (Deain) identificou a droga na bagagem despachada pela passageira.

A mulher foi encaminhada à especializada e responderá pelo crime de tráfico de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos.