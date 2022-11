Clima na Praia de Copacabana - Pedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 05/11/2022 14:08

Rio - O Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR) informou que o Rio de Janeiro retornou ao Estágio de Normalidade às 12h45 deste sábado (5), devido à redução dos acumulados de chuva. A cidade estava em Estágio de Mobilização desde de segunda-feira (31) por causa das condições do tempo.

O Estágio de Normalidade, primeiro em uma escala de cinco, significa que não há ocorrências de grande impacto. Neste estágio, podem ocorrer pequenos incidentes, mas que não interferem de forma significativa na rotina da população. Segundo o Alerta Rio, no momento, o Radar do Sumaré não detectou núcleos de chuva em seu raio de alcance. Na última hora, houve registro somente de chuviscos isolados.

Ventos úmidos do oceano ainda influenciarão o tempo na cidade do Rio de Janeiro, mas com menor intensidade, como informado pelo COR. A previsão é de céu nublado a parcialmente nublado e sem chuva ao longo do dia. Os ventos estarão fracos a moderados, de 18,5 km/h até 51,9 km/h, e as temperaturas ficarão estáveis em relação ao dia anterior, com máxima prevista de 27°C.