Cristiane Brasil é ex-deputada federal e filha de Roberto Jefferson - Divulgação

Publicado 04/11/2022 21:52

Rio - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) pediu que a ex-deputada federal Cristiane Brasil, filha de Roberto Jefferson, devolva aos cofres públicos os mais de R$ 2 milhões que ela recebeu do fundo eleitoral. A nova acusação contra ela se baseia na falta de prestação de contas de recursos públicos destinados a sua campanha em 2018. As informações são da 'TV Globo'.

“No início do segundo semestre de 2018, a então candidata ao cargo de deputada federal, Cristiane Brasil, recebeu R$ 2,3 milhões para o financiamento da campanha”, diz a denúncia do MPRJ.

Segundo os promotores do caso, Cristiane Brasil repassou parte do dinheiro para terceiros e não comprovou de que maneira essa transferência de valores foi revertida em benefício de sua campanha.

“Um somatório de R$ 220 mil em total dissonância ao disposto pela legislação eleitoral”, diz o MP.

Na denúncia, os promotores argumentam que durante o processo, “Cristiane Brasil não conseguiu reunir esclarecimentos e documentos aptos a comprovar o saneamento das inconsistências detectadas.” Dessa forma, as contas dela foram julgadas como desaprovadas, tendo sido determinada a devolução do valor de R$ 220 mil ao Tesouro Nacional. Apesar do pedido, Cristiane Brasil não devolveu o dinheiro no prazo estabelecido.

Não é a primeira vez que Cristiane Brasil é alvo de uma ação. Em setembro de 2020, a então pré-candidata à prefeitura do Rio pelo PTB foi presa na Operação Catarata. O esquema pode ter desviado R$ 30 milhões em contratos de assistência social dos governos.