Após o confronto onde um suspeito foi morto e outro preso, na comunidade da Coréia, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, os policiais apreenderam uma pistola, um rádio transmissor, uma granada e grande quantidade de drogas - Reprodução / Internet

Publicado 04/11/2022 19:30 | Atualizado 04/11/2022 21:00

Rio - Um homem morreu e outro foi preso durante confronto com a Polícia Militar, na tarde desta sexta-feira (4), na comunidade da Coreia, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

De acordo com informações da assessoria de comunicação da corporação, homens do 20° BPM (Mesquita) foram acionados para uma ocorrência na região e se deslocaram até a comunidade.



Ao chegar ao local, os policiais foram recebidos a tiros por um grupo de criminosos fortemente armados e houve confronto. Após o fim dos disparos, os agentes encontraram um dos bandidos caído, já em óbito e um segundo suspeito, que se rendeu e foi preso.



Durante a ação, os policiais apreenderam uma pistola, um rádio transmissor, uma granada e uma grande quantidade de drogas.



A ocorrência foi registrada na 53ª DP (Mesquita).