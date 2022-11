Quatro casas de bingo foram estouradas na Operação Calígula - Reprodução

Publicado 04/11/2022 19:23

Rio - A terceira fase da Operação Calígula, denominada 'Ludópata', contra a organização criminosa chefiada pelo bicheiro Rogério de Andrade , prendeu, nesta sexta-feira (4), uma pessoa em flagrante e cumpriu 15 mandados de busca e apreensão em endereços ligados à facção, na Zona Oeste e Capital. O suspeito foi detido por posse de arma de uso restrito. A ação teve o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI) do Ministério Público do Rio de Janeiro e os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Criminal Especializada no Combate ao Crime Organizado.