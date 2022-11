PM prendeu um suspeito de roubar uma van que transportava produtos alimentícios e apreendeu uma pistola, na tarde desta sexta-feira (4), na Zona Norte - Divulgação / PMERJ

Publicado 04/11/2022 17:50 | Atualizado 04/11/2022 18:32

Rio - A Polícia Militar prendeu um homem e apreendeu uma pistola, na tarde desta sexta-feira (4), entre os bairros de Ramos e Olaria, na Zona Norte. O suspeito, que roubou uma van que transportava produtos alimentícios, não teve a identidade revelada.

De acordo com a assessoria de comunicação da corporação, agentes do 22º BPM (Maré) interceptaram o veículo na esquina das ruas Filomena Nunes e Leopoldina Rêgo, área localizada no encontro entre os dois bairros da Zona Norte.

Durante a revista, foi encontrada uma pistola. A carga foi recuperada.