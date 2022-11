Operação foi realizada por agentes da Delegacia de Polícia Federal em Niterói - Reprodução

Operação foi realizada por agentes da Delegacia de Polícia Federal em Niterói Reprodução

Publicado 04/11/2022 17:06 | Atualizado 04/11/2022 17:11

Rio - Um homem, acusado de posse de material pornográfico infantil, foi preso em flagrante na tarde desta sexta-feira (4) em Maricá, na Região Metropolitana do Rio. Ele responderá pelo crime de armazenamento de pornografia infantil, presente no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).Se condenado, pode pegar até 10 anos de prisão.

As investigações apontaram que o acusado mantinha armazenados em seus dispositivos eletrônicos farto conteúdo de abuso sexual infantil.

A ação fez parte da operação Arcanjo IV realizada por agentes da Delegacia de Polícia Federal em Niterói (DPF/NRI). Segundo a Polícia Federal, o objetivo da operação era reprimir o compartilhamento e a posse de mídias com conteúdo de abuso sexual infantil.



Ainda de acordo com a Polícia Federal, o inquérito policial foi instaurado a partir de investigações realizadas pelo Núcleo de Repressão ao Abuso Sexual Infanto-juvenil, que identificou a prática de crimes tipificados no ECA por parte do homem.