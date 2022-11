Exposição itinerante "Olho D’Água – Artes Líquidas e Águas Visuais" estará aberta ao público, neste final de semana, nos dias 5 e 6 de novembro. A exibição acontece na Praça Matriz, localizada no centro de São João de Meriti, na Região Metropolitana - Divulgação / Olho D’Água – Artes Líquidas e Águas Visuais

Rio - Depois de passar por diversos municípios do Rio , a exposição itinerante "Olho D’Água – Artes Líquidas e Águas Visuais", uma experiência tecnológica e interativa, que aborda a temática sobre o ciclo da água e a importância da preservação dos recursos hídricos, chegará neste final de semana, estre os dias 5 e 7 de novembro, a Praça Matriz, no centro de São João de Meriti, na Região Metropolitana. O projeto é gratuito e aberto a todos.A partir das 18h30, o público que comparecer ao local poderá conferir a “Mostra Cine ao Ar Livre”. Após as sessões, haverá ainda uma roda de conversa. Todas as atividades acontecerão no Tech-Truck, um tipo de caminhão com uma multi-plataforma digital. A curadoria do projeto é feita pela ONG Ecofalante, iniciativa que atua nas áreas de cultura, educação e sustentabilidade.

A exibição é inspirada no tema “Ciclo da água e sua importância para a vida humana e de todos os seres vivos”, e tem como objetivo despertar o olhar de cada participante para a sustentabilidade e preservação dos recursos hídricos de forma lúdica e transformadora.



Neste mês, o projeto ainda percorrerá mais três cidades. Entre os dias 10 e 13, a exposição acontecerá em Rio Bonito, na Praça da Bandeira. Em seguida, de 17 a 20 de novembro, o Tech-Truck segue para a praça Robson Siqueira Nunes, em Tanguá. Encerrando as apresentações no Rio de Janeiro, no período do dia 24 ao 27, o projeto irá para a praça Marechal Floriano Peixoto, em Itaboraí.



O Olho D´Água ficará quatro dias em cada cidade. Nas quintas e sextas-feiras o projeto realizará, durante todo o dia, o atendimento de crianças e jovens de escolas da rede pública de ensino. Aos sábados e domingos, a exposição estará aberta para o público em geral.

A exposição é viabilizada pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, do Ministério do Turismo, produzida pela empresa 3 Apitos Cultura e tem apoio da Águas do Rio, concessionária de água e esgoto, e do Instituto AEGEA, além de contar com o apoio local das Prefeituras de São João de Meriti, Rio Bonito, Tanguá e Itaboraí.