Parte do vídeo de prevenção ao desaparecimento de crianças - Divulgação

Publicado 04/11/2022 15:59 | Atualizado 04/11/2022 16:15

Rio - O Governo do Estado realizará uma campanha em conjunto com a Rio Ônibus, durante todo o mês de novembro, para a prevenção do desaparecimento de crianças e adolescentes. Com a iniciativa, será exibido um vídeo informativo em mais de 400 coletivos em toda a cidade do Rio de Janeiro com dicas de prevenção e orientações a serem tomadas na ocorrência de novos casos.

"A prevenção é o melhor remédio. Cada segundo importa na busca de crianças e adolescentes desaparecidos, além de aumentar as chances de êxito para solucionar os casos. Quanto mais pessoas souberem como agir em situações como essas, melhor. Estamos construindo uma rede do bem e de prevenção", disse o governador Cláudio Castro.

O material divulgado nos veículos é baseado em uma cartilha, de mesmo tema, elaborada pela Fundação para a Infância e Adolescência (FIA/RJ). em parceria com a Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Além de o vídeo exibido nos ônibus, a ação ganhará destaque na internet por meio de canais digitais. Ao longo dos 26 anos do Programa SOS Crianças Desaparecidas, foram registrados 4.173 casos, sendo 3.575 solucionados até hoje, um êxito de mais de 85%. No entanto, ainda há 598 em aberto. Números que tendem a aumentar com a chegada do verão.

"A parceria com o Rio Ônibus é muito importante para aumentarmos o nível de informação da população sobre a questão do desaparecimento. Acreditamos que a divulgação diária das dicas de prevenção apresentadas nos vídeos para inúmeras pessoas pode ser uma das boas ferramentas que nos ajudarão a reduzir o número de desaparecimentos de crianças e adolescentes", afirmou Luiz Henrique, gerente do Programa SOS Crianças Desaparecidas, da FIA/RJ.

Informações Importantes

A Fundação para a Infância e Adolescência alerta para a importância da cultura da identificação das crianças desde sua fase inicial de vida. Muitas pessoas não sabem, mas é possível emitir a carteira de identidade (Registro Civil) de uma criança logo após o seu nascimento, medida essencial na prevenção ao desaparecimento.

Tão importante quanto a prevenção é saber como proceder em um possível caso. A Lei n° 11.259/2005 (Lei da Busca Imediata) diz que a investigação do desaparecimento de crianças e adolescentes será realizada imediatamente após a notificação dos órgãos competentes. Caso uma criança desapareça, procure imediatamente a delegacia mais próxima de sua residência e registre o boletim de ocorrência. Não é necessário esperar 24 horas.

Papel da FIA/RJ e o Programa SOS

A FIA oferece apoio às famílias na elaboração e divulgação de vídeos e cartazes das crianças desaparecidas; divulgação com a grande rede de parceiros na mídia e nas redes sociais, além do atendimento psicossocial. Após a localização o apoio é continuado através do atendimento psicossocial e dos encaminhamentos necessários para as outras políticas (saúde, educação, etc).

De acordo com dados da FIA/RJ, 182 novos casos de desaparecimentos foram registrados no ano de 2021; em 2019, por exemplo, o número foi de 90. No entanto, a cada 10 registros, 9 foram solucionados.

Em caso de desaparecimento, registre imediatamente a ocorrência em qualquer delegacia de polícia, levando a foto mais recente que tiver da criança ou adolescente.