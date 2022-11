Paulo Jobim morre aos 72 anos - Reprodução do Youtube

Publicado 04/11/2022 15:11 | Atualizado 04/11/2022 17:03

Rio - O músico Paulo Jobim, filho do compositor Tom Jobim, morreu aos 72 anos, na manhã desta sexta-feira (4), no Rio. Ele enfrentava um câncer na bexiga há dez anos e estava internado na Clínica São Vicente. Ao DIA, a assessoria do hospital confirmou a morte do músico.

"A Clínica São Vicente lamenta a morte do paciente Paulo Jobim na manhã desta sexta-feira e se solidariza com a família e amigos por essa irreparável perda. O hospital também informa que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes", informa o comunicado.

Nas redes sociais, amigos e fãs lamentaram a morte do artista. Danilo Caymmi, filho de Dorival Caymmi, se despediu de Paulo através do Instagram. "Vá em paz querido compadre Paulinho". Já Chico Pinheiro se manifestou no Twitter. "Que tristeza imensa ! Gravei vários programas com Paulo Jobim, que se tornou meu querido amigo. Grande músico enorme ser humano, guardião da obra do pai. Que descanse em paz".



Paulo Jobim era um profissional completo. Cantor, guitarrista, flautista, arranjador e arquiteto, ele trabalhou ao lado de grandes nomes da música brasileira como Chico Buarque e Milton Nascimento. O músico deixa três filhos, Daniel, Dora e Isabel, e dois netos.