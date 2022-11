Caso foi registrado pela vítima na Deam de Jacarepaguá - Reprodução Google

Publicado 04/11/2022 15:27 | Atualizado 04/11/2022 15:57

Rio - Pablo Nogueira de Oliveira Ferreira está sendo investigado por agredir a ex-namorada, que não teve a identificação revelada. A Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, informou que a vítima foi ouvida e apresentou imagens das agressões. Além disso, os agentes solicitaram medida protetiva de urgência e outras testemunhas serão ouvidas.

Um vídeo exibido pelo 'RJTV', da TV Globo, mostra o momento em que Pablo agride a jovem com soco no rosto, durante uma festa no dia 2 de outubro. Após perceber que está sendo gravado, o agressor manda um beijo para a câmera, debochando da situação.

"Tinha muita gente lá e eu pensei que alguém fosse fazer alguma coisa, tirar ele dali. Eu não tive nenhum tipo de ajuda. Ninguém fez nada. A minha reação foi só pegar meu telefone e começar a gravar para eu poder ter uma prova disso", disse a moça em entrevista ao RJTV.

A vítima relatou que já tinha sido agredida cerca de 30 vezes durante o relacionamento que durou quatro anos. Depois da agressão na festa, o casal tentou reatar o namoro, mas a jovem diz que foi novamente agredida e, com ajuda da família, registrou ocorrência na Deam de Jacarepaguá.