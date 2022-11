André Valadão Costa é preso por roubar a própria mulher em Casimiro de Abreu, no interior do Rio de Janeiro - Divulgação

Publicado 04/11/2022 16:14 | Atualizado 04/11/2022 16:21

Rio - Policiais da 121ª DP (Casimiro de Abreu) prenderam, no fim da tarde de quinta-feira (3), dois homens que ajudaram André Valadão da Costa a roubar a própria mulher, dentro de casa, em Casimiro de Abreu, no interior do estado do Rio de Janeiro. O suposto mandante do crime está preso desde o dia 19 de setembro. Segundo as investigações, a vítima tentava se separar de André e propôs dividir os bens que adquiriu ao longo do relacionamento. No entanto, ele não aceitava a decisão e teria planejado roubar a mulher com a ajuda de Yan Silva Rosa e Luís Fernando de Oliveira em pelo menos duas ocasiões.

O primeiro crime aconteceu em março deste ano, quando joias da mulher foram roubadas dentro de casa. Já o segundo assalto ocorreu em agosto. Os criminosos entraram na casa da vítima, com a ajuda do então morador da residência, e, usando uma faca de cozinha, renderam a vítima. Um celular, laptop e a quantia de R$ 70 mil em espécie foram levados na ação.

O dinheiro roubado era fruto do trabalho do casal em um hortifrúti gerenciado por eles. De acordo com a distrital responsável pela investigação e prisão dos envolvidos, imagens de câmeras de segurança da rua mostraram que o marido facilitou a entrada e saída dos criminosos. André, inclusive, ajudou na fuga da dupla com um carro, deixando eles em uma rua próxima à residência.



Na ocorrência, a 121ª DP alegou que André Valadão apresentou comportamento dissimulado durante o depoimento e, em tom de deboche, fez pedido para que as autoridades municipais aumentassem o policiamento na sua rua, uma vez que sua casa havia sido alvo de dois delitos.

A dupla que auxiliou André foi localizada pelos agentes e presa enquanto circulava pela cidade de Casimiro de Abreu. Eles admitiram a participação no roubo, declarando que foram procurados pelo marido da vítima, que havia informado que precisava pegar alguns bens da própria casa.