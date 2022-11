Daniel Gonçalves Porto Junior, de 49 anos, está internado no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) - Divulgação

Publicado 04/11/2022 17:10 | Atualizado 04/11/2022 18:19

Rio - Um adolescente de 16 anos foi atingido por uma bala perdida, na manhã desta sexta-feira (4), no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Segundo relatos, ele foi socorrido por populares para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) no bairro de Colubandê.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 7º BPM (São Gonçalo) foi ao Hospital Estadual Alberto Torres para verificar a entrada de um adolescente com ferimentos provocados por disparo de arma de fogo.

No local, a equipe constatou o fato e ouviu a vítima. Os policiais registraram o caso na 74ª DP (Alcântara), que está investigando o caso.