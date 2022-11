Unidades básicas de saúde de Olaria e Suspiro funcionando até as 19 horas - Divulgação

Publicado 04/11/2022 18:11

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrou, nesta sexta-feira (4), 179 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas e nove mortes no mesmo período. O estado tem um total de 2.539.180 casos confirmados e 75.881 óbitos desde o início da pandemia, decretada em março de 2020.

A taxa de ocupação em enfermarias segue em 60%. Não foi informada a taxa de ocupação nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

De acordo com a atualização, a taxa de letalidade está em 2,99%. A SES ressalta que o registro feito nas últimas 24 horas não significa que o caso tenha acontecido necessariamente no mesmo período.

Vacinação

O Vacinômetro do Estado do Rio indica que até a última segunda-feira (31) foram aplicadas 39.571.611 doses do imunizante contra o coronavírus. Desse total, 14.5 milhões são da primeira dose, 13.1 milhões da segunda, 7.8 milhões da terceira dose e 3.2 milhões do segundo reforço.

De acordo com o painel, 80% da população do estado com idade acima de 3 anos está com o esquema vacinal, que inclui primeira e segunda dose, completo.