Motorista transportava caminhão de empresa estrangeira na Avenida Brasil, altura do Complexo da Maré, quando foi baleado e morto - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Motorista transportava caminhão de empresa estrangeira na Avenida Brasil, altura do Complexo da Maré, quando foi baleado e mortoReginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 04/11/2022 14:50 | Atualizado 04/11/2022 16:46

Rio - Assaltos, ataques a tiros, gestante baleada. Durante o mês de outubro, não faltaram motivos para que os moradores da Zona Norte do Rio de Janeiro se sentissem inseguros. A região, que somou 110 tiroteios no mês, foi a mais afetada pela violência armada, como revela o relatório mensal do Instituto Fogo Cruzado.



Há nove meses seguidos a Zona Norte tem sido a região do Grande Rio com mais tiroteios. Somente em outubro, a região concentrou 42% do total de tiroteios ocorridos em toda a região metropolitana. No dia 5, a atriz Eliane Lorett de Campos, de 58 anos, foi morta a tiros durante uma tentativa de roubo do carro em que estava, em Marechal Hermes. A ação durou seis segundos. Eliane ainda dirigiu com o carro até bater em um poste e ser levada para um hospital na Zona Norte, mas morreu pouco antes de ser operada. Ao todo, houve 13 roubos/tentativas de roubo que terminaram em tiros na Zona Norte. Sete pessoas foram mortas e três ficaram feridas durante estes casos.No dia 12, a van que transportava a equipe do funkeiro Gabriel Florêncio Peixoto, o Biel do Furduncinho, foi atacada a tiros na Rua Ururaí, no bairro de Honório Gurgel . O intérprete do hit "Ai preto" voltava de um show na Barra da Tijuca com a equipe e havia acabado de sair com um carro particular quando um homem em um táxi, acompanhado de outro indivíduo e duas mulheres, teria disparado 10 tiros contra o veículo.No dia 14, dois turistas italianos foram baleados ao entrarem por engano no Complexo da Maré . As vítimas, que foram atingidas na costela e no braço esquerdo, voltavam de uma festa com mais três amigos italianos e foram abastecer o veículo na Avenida Brasil quando acabaram entrando na favela por orientação do GPS.Dois dias depois, uma adolescente de 17 anos que estava grávida foi baleada na barriga enquanto caminhava com o seu companheiro em Manguinhos . Na ocasião, uma ação policial de rotina terminou em tiroteio. Ao todo, houve 36 tiroteios durante ações policiais na Zona Norte, que provocaram a morte de nove pessoas e deixaram outras 20 feridas.Para Maria Isabel Couto, diretora de programas do Instituto Fogo Cruzado, esses casos revelam a rotina de medo com a qual moradores da Zona Norte estão há anos familiarizados. "Vemos diariamente casos de pessoas perdendo a vida em assaltos, em ações policiais e em ataques a tiros. Isso tem sido um problema constante para os moradores da Zona Norte e não pode ser assim. O Rio de Janeiro carece de política pública de segurança voltada para a preservação da vida e baseada em dados. Esse é o caminho para que a população deixe de ser refém da violência armada", afirma.Durante o mês de outubro, houve 262 tiroteios/disparos de arma de fogo na Região Metropolitana do Rio, segundo relatório mensal do Instituto Fogo Cruzado. O número de tiroteios foi 22% menor que o registrado no mesmo período do ano passado, quando houve 338 tiroteios.Dos 262 registros de outubro, 98 deles (37%) ocorreram durante ações/operações policiais. Em outras palavras, é como se, em média a cada três tiroteios ocorridos no Grande Rio, um fosse durante ações ou operações policiais. Em outubro de 2021, dos 338 tiroteios registrados, 125 deles (37%) foram em ações ou operações policiais. Apesar da queda dos tiroteios em geral, a participação policial nos tiroteios se manteve estável.Ao todo, 156 pessoas foram baleadas na região metropolitana em outubro, sendo 76 mortas e 80 feridas. Comparado com outubro de 2021, que teve 255 baleados, sendo 83 mortos e 172 feridos, em outubro houve queda de 8% nos mortos e de 53% entre os feridos.Houve queda de 3% nos tiroteios, de 12% entre os mortos e de 9% entre os feridos em comparação com setembro, que concentrou 271 tiroteios, 68 mortos e 88 feridos.Entre as datas mais afetadas pela violência armada em outubro, os dias 3, 5 e 6 concentraram o maior número de tiroteios, com 13 registros cada. O dia 13 concentrou o maior número de mortos com 11 vítimas, e o dia 3 concentrou o maior número de feridos, com 10 atingidos.Entre os municípios que fazem parte da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, os cinco mais afetados pela violência armada foram:Rio de Janeiro: 154 tiroteios, 33 mortos e 39 feridosSão Gonçalo: 21 tiroteios, 14 mortos e 6 feridosSão João de Meriti: 17 tiroteios, 6 mortos e 5 feridosNiterói: 14 tiroteios, 9 mortos e 4 feridosDuque de Caxias: 14 tiroteios, 5 mortos e 5 feridosNova Iguaçu: 14 tiroteios, 3 mortos e 7 feridosEntre os bairros do Grande Rio, os mais afetados foram:Brás de Pina (Rio de Janeiro): 7 tiroteios e 2 mortosCosta Barros (Rio de Janeiro): 6 tiroteios, 3 mortos e 9 feridosAnchieta (Rio de Janeiro): 6 tiroteios e 1 feridoTanque (Rio de Janeiro): 5 tiroteios, 1 morto e 1 feridoPraça Seca (Rio de Janeiro): 5 tiroteiosCascadura (Rio de Janeiro): 5 tiroteiosDos 262 tiroteios ocorridos na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, 16 deles foram em áreas de Unidade de Polícia Pacificadora (UPP). Ao todo, seis pessoas foram baleadas nessas áreas: três morreram e três ficaram feridas. As áreas mais afetadas pela violência armada foram:Complexo de Manguinhos: 5 tiroteios, 1 morto e 1 feridoComplexo da Penha: 3 tiroteiosPrazeres: 2 tiroteios. 1 morto e 1 feridoTurano: 2 tiroteiosAndaraí: 1 tiroteio e 1 mortoRocinha: 1 tiroteio e 1 feridoComplexo do Alemão: 1 tiroteioMacacos: 1 tiroteioA distribuição da violência armada entre as seis regiões que compõem o Grande Rio se deu da seguinte forma:Zona Norte: 110 tiroteios, 22 mortos e 29 feridosBaixada Fluminense: 66 tiroteios, 19 mortos e 25 feridosLeste Metropolitano: 42 tiroteios, 24 mortos e 16 feridosZona Oeste: 30 tiroteios, 7 mortos e 6 feridosCentro: 9 tiroteios, 2 mortos e 2 feridosZona Sul: 5 tiroteios, 2 morto e 2 feridos