As vítimas conseguiram chegar até o Hospital Evandro Freire, na Ilha do Governador, após serem baleadas - Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 14/10/2022 08:48 | Atualizado 14/10/2022 14:52

Rio- Dois turistas italianos foram baleados após entrarem por engano no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, na madrugada desta sexta-feira (14). De acordo com a Polícia Militar, as vítimas estavam na Avenida Brasil e acessaram a comunidade através do aparelho GPS. Outras três pessoas também estavam no veículo no momento dos disparos, mas não foram atingidas.



Ainda segundo a corporação, policiais militares do 17ºBPM (Ilha do Governador) foram acionados para verificar a entrada de duas pessoas feridas por disparo de arma de fogo no Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha do Governador. O grupo conseguiu sair da comunidade logo após os disparos e foram direto para o hospital. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o estado de saúde das vítimas, identificadas como Riccardo Cefis, de 21 anos, e Nicolo Desiato, 23, é estável.



No primeiro momento, a PM havia informado que as vítimas foram baleadas no Complexo de Manguinhos, também na Zona Norte, mas retificaram esclarecendo que os disparos ocorreram na comunidade vizinha.



O caso foi registrado inicialmente na 37ª DP (Ilha do Governador) e encaminhado para a Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat). Em depoimento, um dos passageiros do veículo informou que o ataque dos criminosos aconteceu por volta das 4h30, e que o grupo estava saindo de uma festa na Marina da Glória, no Aterro do Flamengo. Ao sair do evento, eles foram abastecer o veículo, um Tiggo 3x Pro, na Linha Amarela, mas ao deixar o posto de gasolina, o GPS levou os cinco para dentro da comunidade, onde o carro foi alvejo por tiros. Os turistas estavam hospedados em São Paulo e vieram a passeio no Rio.



De acordo com a Polícia Civil, o veículo será periciado e outras testemunhas devem prestar depoimento.