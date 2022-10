Pessoas passaram a tarde na fila para tentarem conseguir o auxílio e atualizar o CadÚnico na Avenida dos Democráticos, em Manguinhos, na Zona Norte - Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 14/10/2022 20:12

Rio - Um novo aplicativo está sendo desenvolvido pela Prefeitura do Rio para auxiliar a população a atualizar o cadastro no CadÚnico. A previsão é de que ele seja lançado ainda no fim do mês de outubro. A iniciativa tem como objetivo acabar com as extensas filas que os beneficiários do Programa Auxílio Brasil (PAB) estão enfrentando diariamente, nos 47 Centros de Referência de Assistência Social (Cras) do município para atualizar os dados para o recebimento do benefício.

Segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social, a partir da próxima terça-feira (18) 15 polos emergenciais de inscrição e atualização de CadÚnico (cadastro dos programas sociais federais). O horário de funcionamento ocorrerá de segunda a sexta, das 7h às 17h, nos Creas (Centros de Referência Especializados de Assistência Social) e no Centro Pop Bárbara Calazans da rede da SMAS, que se localizam em áreas estratégicas da cidade.

Ainda de acordo com a secretaria, a partir desta segunda-feira (17), no dia seguinte, os 47 CRAS, os 14 Creas e o Centro Pop passarão a funcionar das 8h às 17h, totalizando 61 locais onde o cidadão poderá realizar sua inscrição ou atualização de CadÚnico.



Nesta quinta-feira (13), o Governo Federal anunciou o adiamento por 30 dias do prazo para o fim do cadastro, que até então acabaria nesta sexta-feira (14). Entretanto, ainda falta o registro de 83.384 famílias que estão com dados desatualizados na cidade do Rio, segundo a Secretaria municipal de Assistência Social.



Além disso, o governo também anunciou um aumento no horário de atendimento nesta sexta-feira, que será estendido até as 19h. Apesar da mudança, cada posto continua mantendo a capacidade de atender 90 pessoas por dia. Não haverá atendimento neste sábado. O serviço volta a funcionar na segunda-feira (17) no horário normal, das 8h às 15h.

"A situação econômica é muito grave, as pessoas estão com enormes dificuldades. Então, os nossos funcionários farão esforços extraordinários para atender essas famílias", disse a secretária municipal de Assistência Social, Maria Domingas Pucú.



A secretaria reiterou que o aplicativo tem previsão de lançamento para o fim deste mês e deverá funcionar de acordo com o critério de vagas disponíveis. Atualmente, o critério é o da territorialidade, ou seja, o cidadão procura o Cras mais próximo de casa. Com o aplicativo poderá agendar em qualquer uma das unidades de atualização e cadastramento de CadÚnico.



Desde 1º de janeiro de 2021 a prefeitura fez 404.434 novas inscrições e atualizou os cadastros de 347.509 famílias no CadÚnico. Essa demanda foi progressiva: desde outubro do ano passado, aumentou cerca de 500%. Os 47 Cras estão com capacidade para atender 90 famílias cada um, com 300 computadores em operação, das 8h às 17h, de segunda a sexta, totalizando 4.230 atendimentos diários.



O CadÚnico tem validade de dois anos. As famílias beneficiárias que se inscreveram no Auxílio Brasil entre os anos de 2016 e 2017, que estão em Averiguação Cadastral, precisam atualizar o cadastro até 11 de novembro. Quem não conseguir atualizar poderá ter o benefício bloqueado temporariamente até que atualize os dados e volte a recebê-lo. Até terça-feira passada (11), 83.384 famílias necessitavam de atualização.