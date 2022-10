Passarela da estação de Madureira, em frente a Rua João Vicente - Cléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 14/10/2022 20:09

Rio - Uma mulher identificada como Rafaela Baltazar morreu, na tarde desta sexta-feira (14) após um mal súbito na passarela da estação de BRT de Madureira, na Zona Norte do Rio. Os bombeiros do quartel de Irajá foram acionados às 14h29, mas já encontraram vítima morta ao chegar no local.

Policiais do 9º BPM (Rocha Miranda) também estiveram na estação e isolaram a área para perícia. A ocorrência foi encaminhada à 29ª DP (Madureira).