Cadetes receberam a visita do coronel Leandro Monteiro, comandante-geral do Corpo de BombeirosDivulgação / CBMERJ

Publicado 14/10/2022 18:21

Rio - O coronel Leandro Monteiro, secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros, esteve na represa de Ribeirão das Lajes, em Barra do Piraí, na Região do Médio Paraíba. Na manhã desta sexta-feira (14), ele acompanhou os momentos finais do Estágio Básico de Busca, Resgate e Sobrevivência (EBBRS/2022) dos cadetes do 2º ano do Curso de Formação de Oficiais (CFO).

A conclusão desta etapa, considerada uma das mais difíceis do período de formação, está agendada para a próxima terça-feira (18), quando os cadetes serão recebidos por suas famílias e colegas de farda no Complexo de Ensino Coronel Sarmento, em Guadalupe.

Cinquenta e três militares passam por desafios na mata e na água, colocando à prova limites de fome, sede, calor e frio intensos, além do cansaço físico e estresse psicológico extremo. Neste período, as técnicas e táticas utilizadas na atividade-fim do bombeiro militar são aplicadas em condições adversas.

Durante duas semanas, o programa de curso conta com atividades de marcha a pé, obtenção e purificação de água, confecção de abrigos temporários, obtenção do fogo, confecção de armadilhas, navegação, natação utilitária, operações helitransportadas, orientação, buscas e resgates diurnos e noturnos, manipulação de animais peçonhentos, circuito de operações aquáticas, obtenção de alimentos de origem vegetal e animal e plantas medicinais, pesca, reparação da caça, sinalização diurna e noturna e respostas em situação de estresse.

Durante a visita, o secretário Leandro Monteiro discursou sobre a importância dos aprendizados da etapa.

"A formação do bombeiro militar é repleta de desafios e missões. Os cadetes colocam em prática todo o treinamento recebido nos dois primeiros anos de formação na Academia de Bombeiro Militar Dom Pedro II. Capacidade operacional e gerencial, disciplina, liderança, autocontrole, rusticidade e discernimento são observados nesta fase. É com suor, resiliência e muito treinamento que o CBMERJ forma a sua tropa de heróis", definiu o comandante.

O estágio conta com equipes de instrutores da Academia de Bombeiro Militar Dom Pedro II (ABMDP II). Também participam da estrutura de apoio: guarda-vidas, profissionais de saúde, equipes de rancho e de militares do Grupamento de Operações Aéreas (GOA).