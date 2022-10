Dois aparelhos foram encontrados no Presídio Hélio Gomes, em Magé - Divulgação / Seap

Publicado 14/10/2022 17:41 | Atualizado 14/10/2022 18:10

Rio - A Polícia Penal apreendeu, nesta sexta-feira (14), 16 celulares e mais de 750 gramas de drogas durante revista em três unidades prisionais, duas das quais fazem parte do Complexo de Gericinó, na Zona Oeste do Rio.

A maior apreensão aconteceu na Penitenciária Industrial Esmeraldino Bandeira, no complexo previamente mencionado. Nela, os inspetores encontraram 12 aparelhos, sete invólucros de pó branco, 164 papelotes de pó branco, 17 trouxinhas e um tablete de erva seca, totalizando mais de 700 gramas de drogas. O material foi achado sobre o latão de lixo do banheiro de uma cela.

Na Penitenciária Talavera Bruce, unidade prisional feminina também localizada no Complexo de Gericinó, foram encontrados dois celulares, um deles em um buraco no chão do pavilhão IIIB, e o outro pendurado na grade superior.

No Presídio Hélio Gomes, em Magé, foram apreendidos dois aparelhos, 90 micropontos de papel de cor amarelada, supostamente K4, e dois gramas de erva seca picada.

Todo o material ilícito apreendido foi encaminhado para as delegacias da região, sendo elas a 34ª DP (Bangu) e a 65ª DP (Magé). O culpado pelo contrabando não foi identificado, um processo foi aberto para determinar a sua origem.