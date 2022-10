Câmera de segurança flagra momento que homem abandona mala com cadela dentro - Reprodução

Câmera de segurança flagra momento que homem abandona mala com cadela dentro Reprodução

Publicado 14/10/2022 16:33 | Atualizado 14/10/2022 17:02

Rio - Câmeras de segurança da rua mostram o momento que um homem abandona a mala preta com uma cadela dentro, amordaçada e bastante maltratada , por volta das 16h56 de terça-feira (11), na Travessa Dona Júlia, no bairro Fonseca, em Niterói, Região Metropolitana do Rio. As imagens foram obtidas e disponibilizadas pelo vereador Daniel Marques, que registrou o crime na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente e acompanha de perto as investigações.

Cadela é abandonada dentro de mala no bairro Fonseca, em Niterói Reprodução/Redes sociais

Nas imagens é possível ver que o homem age de forma rápida, deixa a mala na esquina da rua e vai embora sem olhar para trás. Daniel pede que moradores da região ajudem a identificar e localizar o criminoso que abandonou o animalzinho, que recentemente recebeu o nome de Zaira.

Veja o vídeo:

Câmera de segurança flagra momento que homem abandona cadela dentro de mala em Niterói.



Crédito: Reprodução#ODia pic.twitter.com/W88uQum2qW — Jornal O Dia (@jornalodia) October 14, 2022

"Niteroiense, nos ajude a identificar quem é esse criminoso. Maus-tratos é crime e dá cadeia. Nós vamos levar esse cara às vias de fato, a Justiça vai puni-lo e a gente vai provar que maus-tratos dá cadeia. Use o Disque Denúncia, não precisa se identificar, a gente só precisa das informações de onde ele mora", pediu o vereador.

O caso segue em investigação na especializada, que agora irá analisar as imagens.

Cadela está se recuperando

Moradores do local disseram ter estranhado a movimentação da bolsa e decidiram abrir para ver o que havia dentro. Eles foram surpreendidos com o cachorro, que estava com fome e sede, e também não conseguia se levantar. Há três dias internada em uma clínica veterinária em Niterói, a guerreira Zaira luta para viver, após os traumas sofridos.

A estudante Danielle Paiva, jovem que prestou socorro à cadela, criou uma campanha pedindo doação para ajudar no custos veterinários. Ela disponibilizou a chave Pix 21 99192-4994 para que os interessados possam doar qualquer valor para o tratamento da cachorra.

Como denunciar

As informações podem ser fornecidas, de forma anônima, pelo número do Disque Denúncia (21 2273-1177) ou do Disque Ambiental (21 2582-7240).