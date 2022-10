Agentes do Segurança Presente encaminharam a mulher para a 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) - Divulgação

Agentes do Segurança Presente encaminharam a mulher para a 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes)Divulgação

Publicado 14/10/2022 15:18

Rio - Policiais do Segurança Presente prenderam, na tarde desta quinta-feira, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, uma mulher por maus-tratos a sua filha de dois anos. Pedestres informaram a equipe a respeito da situação, tendo explicado que a criança chorava muito e sofria com insolação.

Os agentes foram até o local, onde a suspeita mostrou um comportamento agressivo. A mulher foi encaminhada para 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) e a criança, após passar por exames no Centro Municipal de Saúde Harvey Ribeiro de Souza Filho, foi entregue ao pai. O laudo médico afirma que a menina estava com insolação e tinha arranhões em seu corpo.