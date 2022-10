Em caso de emergência, as denúncias poderão ser feitas diretamente para o telefone 190 – da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro - Reprodução / Mídias Sociais

Publicado 14/10/2022 14:18 | Atualizado 14/10/2022 14:19

Rio - O Disque Denúncia terá o seu atendimento via ligação telefônica interrompido neste sábado (15), a partir das 8h, para manutenção da rede, com previsão de retorno ainda no início da tarde.

Enquanto os serviços de telefonia estão interrompidos, a população poderá contar com o atendimento via WhatsApp, no número 21 99973-1177, e através do aplicativo “Disque Denúncia RJ”, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Google Play e Apple Store. Nos dois canais o anonimato é garantido.

